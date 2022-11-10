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Площадь перед аэропортом Пскова капитально отремонтируют в 2023 году

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Площадь перед аэропортом имени княгини Ольги в Пскове капитально отремонтируют до конца 2023 года. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на главу города Бориса Елкина.

На текущий момент разрабатывается проект будущего ремонта. Елкин отметил, что необходимо разобраться с деталями будущей территории. В частности, в случае строительства нового терминала необходимо сразу увязать парковочную зону. Улица Германа станет односторонней.

Кроме того, планируется замена ограждения по периметру.

По словам гендиректора по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт Холдинг» Александра Корытного, существующему терминалу аэропорта требуется частичная реконструкция. Необходимо перестраивать зоны с учетом увеличения пассажиропотока, пишет Псковское агентство информации.

«При хорошем раскладе в следующем году мы можем выйти на 150 тыс. человек. Это та цифра, которая делает аэропорт рентабельным. Новый терминал начнем проектировать после точки отсчета 200 тыс. человек», — сказал Корытный.

Глава Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на охрану объектов инфраструктуры и аэропорта. В декабре на территории аэропорта проведут комплексные учения.

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