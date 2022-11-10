СК назначил психиатрическую экспертизу выбросившей дочку из окна москвичке

Психолого-психиатрическую экспертизу назначили женщине, выкинувшей годовалую дочку из окна 11-го этажа в Москве. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Кроме того, следствие настаивает на аресте обвиняемой.

«Следователи допросили женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери на юге Москвы, она признала свою вину. Во время проведения проверки показаний на месте, она <…> сообщила следствию подробности событий того дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая не сожалеет о случившемся. В настоящий момент ей предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Трагедия произошла 8 ноября. Сообщалось, что женщина выбросила годовалую дочку из окна, позже девочка скончалась в больнице.

Мать также госпитализировали из-за отравления. Как сообщили в СК, в момент произошедшего в квартире был включен газ. Не исключено, что женщина пыталась свести счеты с жизнью.