Скончалась бразильская певица Гал Коста

В среду, 9 ноября, в Бразилии в возрасте 77 лет умерла известная певица и актриса Гал Коста. Об этом 10 ноября сообщило издание Globo.

Официальная причина смерти пока не известна. Сообщается, что накануне перед смертью певица отказалась от участия в фестивале Primavera Sound в Сан-Паулу, так как плохо себя чувствовала.

Гал Коста обрела широкую популярность благодаря участию в движении тропикалия в конце 1960-х годов. За время своей карьеры она записала около 50 альбомов и была награждена орденом Культурных заслуг в Бразилии.