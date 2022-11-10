Аналитик оценил влияние результатов выборов в конгресс США на курс доллара

Результаты выборов в конгресс США никаким значимым образом не повлияют на доллар, рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В последние пару дней наблюдается некоторое ослабление доллара к мировым валютам (падает индекс DXY, однако он по-прежнему находится на многолетних максимумах)», — сказал он.

Как объяснил Джиоев, на курс доллара в первую очередь влияют политика Федеральной резервной системы и рост ставки.

Накануне экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и от санкций. Он выразил мнение, что в настоящее время ситуация относительно валют остается равновесной, и усомнился, что курсы будут резко и неожиданно скакать. По его словам, не стоит ждать колебаний более чем плюс-минус 5–10% от нынешнего курса.

Промежуточные выборы в конгресс состоялись в Соединенных Штатах 8 ноября.