Почти 400 жителей Томска получили травмы на улицах с начала ноября

В Томске с начала ноября зарегистрировано около 380 уличных травм. Синоптики регулярно предупреждают горожан о гололедице.

По данным медиков, 22 человека госпитализированы, остальные получили помощь амбулаторно. Всего пострадали 145 детей, 13 из них потребовалась помощь в условиях стационара. Об этом сообщает РИА «Томск».

В облздраве уточняют, что речь идет как о случаях падения граждан при гололедице, так и о других видах уличных травм. Круглосуточные травмпункты работают в городской больнице № 3, поликлинике № 10 и в Центре семейной медицины. Детей принимает больница скорой помощи № 2.

Специалисты рекомендуют для безопасности носить обувь с устойчивой и рельефной подошвой. Во время гололеда не стоит ускорять шаг, так как при увеличении скорости риск травм возрастает.