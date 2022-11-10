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МВД Белоруссии внесло лозунг «Жыве Беларусь» в список нацистской символики
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МВД Белоруссии внесло лозунг «Жыве Беларусь» в список нацистской символики

Лозунг «Жыве Беларусь» внесен в белорусский список нацистской символики
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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МВД Белоруссии внесло лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики. Об этом 10 ноября сообщается на Национальном правовом портале республики.

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Также в список включены отзыв «Жыве» и поднятие правой руки с распрямленной ладонью.

«Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же – белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер», — говорится в пояснении.

До этого, 28 октября, МВД Белоруссии признало экстремистским формированием и запретило деятельность сторонников претендента на пост президента страны Валерия Цепкало. Отмечается, что решение распространяется на интернет-сайты политика, фонд Belarus Future, инициативу Tribunal live, а также на страницы политика в соцсетях и его Telegram-канал.

3 ноября 2021 года в Белоруссии признали экстремистскими Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода — Беларусь» (в России «Радио Свобода» признано иностранным агентом). Также МВД страны признало экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат».

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