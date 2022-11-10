ВС РФ поразили военные объекты ВСУ с помощью 120-мм минометов

Министерство обороны показало кадры боевой работы расчета 120-миллиметрового миномета Западного военного округа (ЗВО) при выполнении задач в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Минометы поражают живую силу, в том числе в укрытиях, огневые средства, командно-наблюдательные пункты, вооружение и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир буквально видит цели, поскольку в небе находится беспилотник с камерой, которая помогает минометчикам наводиться.

Отмечается, что расчет использует тактику кочующего миномета. При получении от разведки данных о позициях врага взвод загружает миномет в грузовик и выезжает на рубеж открытия огня. Далее военные выпускают снаряды по указанным координатам.

После стрельбы расчет не разбирает миномет, а только складывает его в кузове грузовика и выдвигается дальше. Это экономит время и делает расчет сложной целью для обнаружения ВСУ.

«Когда мы приезжаем и базируемся, мы выполняем свертывание и развертывание миномета. Поэтому у нас все быстро получается и в кратчайшие сроки. Наводчик у меня очень хорошо обучен. Быстро навелся, на местности сориентировался и уже всё, мина первая пошла», ― рассказал командир минометного взвода Константин.

120-миллиметровые минометы могут поражать цели на расстоянии до 7 км. Но взвод по возможности атакует с более близкого расстояния, работая на передовой. При наличии выявленных целей расчет работает не только днем, но и ночью.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что российские военные успешно отразили атаку ВСУ на купянском направлении. В результате грамотных действий военнослужащих были уничтожены более 60 врагов, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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