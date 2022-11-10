Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ даст правовую оценку сносу и осквернению памятников на Украине
Мир
Маск предложил добавить в Twitter функцию перевода денег
Общество
Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»
Мир
США предварительно согласились продать Литве партию РСЗО HIMARS
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
Экономика
В магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox
Мир
Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине
Общество
Жителям пострадавших квартир от падения Су-35 в Ейске компенсируют ремонт
Экономика
Минпромторг предложил выделить 65 млрд рублей на поддержку судостроения
Общество
На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить еще 102 млрд рублей
Мир
Двух умерших демократов переизбрали в конгресс США
Наука
Вакцину против новых штаммов «Омикрона» подготовили к испытаниям

Российские силовики пресекли вывоз церковных ценностей из Мелитополя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители силовых структур РФ пресекли незаконный вывоз старинных икон из Мелитополя. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Военнослужащие РФ успешно противостоят попаданию объектов культурного наследия православной церкви на черные рынки и в целом прикладывают немало усилий для защиты ценностей в условиях геополитического кризиса.

Соборная модель: к чему ведет заявление Украинской церкви об автокефалии
Могла ли УПЦ отделиться самостоятельно и будет ли это каноническим решением

Так, в Мелитополе были обнаружены неотреставрированные иконы. Предполагается, что их планировали вывезти для продажи под видом исторических произведений.

«Есть такой нехороший рынок, где выдают старые иконы за какие-то особо ценные. Скорее всего, что-то такое хотели сделать. Сейчас это популярно у небедных людей — такие иконы собирать, коллекционировать», — поделился наместник монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн.

Также священнослужитель добавил, что живопись серьезно пострадала, из-за чего не представляется возможным распознать сюжет некоторых изображений. Все иконы будут восстановлены, после чего их передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности находок.

Отмечается, что активность аферистов и массовый вывоз произведений искусства не в последнюю очередь связаны с деятельностью Православной церкви Украины (ПЦУ). Неканоническая религиозная организация спровоцировала раскол в обществе и нанесла заметный ущерб традиционной культуре.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022