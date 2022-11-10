Российские силовики пресекли вывоз церковных ценностей из Мелитополя

Представители силовых структур РФ пресекли незаконный вывоз старинных икон из Мелитополя. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Военнослужащие РФ успешно противостоят попаданию объектов культурного наследия православной церкви на черные рынки и в целом прикладывают немало усилий для защиты ценностей в условиях геополитического кризиса.

Так, в Мелитополе были обнаружены неотреставрированные иконы. Предполагается, что их планировали вывезти для продажи под видом исторических произведений.

«Есть такой нехороший рынок, где выдают старые иконы за какие-то особо ценные. Скорее всего, что-то такое хотели сделать. Сейчас это популярно у небедных людей — такие иконы собирать, коллекционировать», — поделился наместник монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн.

Также священнослужитель добавил, что живопись серьезно пострадала, из-за чего не представляется возможным распознать сюжет некоторых изображений. Все иконы будут восстановлены, после чего их передадут экспертам для оценки культурной и художественной ценности находок.

Отмечается, что активность аферистов и массовый вывоз произведений искусства не в последнюю очередь связаны с деятельностью Православной церкви Украины (ПЦУ). Неканоническая религиозная организация спровоцировала раскол в обществе и нанесла заметный ущерб традиционной культуре.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.