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Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины в ночь на четверг, 10 ноября. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе по оповещению.

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Так, сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, 9 ноября, воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщило о звуках взрывов в городе Никополе Днепропетровской области. Также отмечалось, что взрывы прогремели в Кривом Роге.

10 октября войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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