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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 10 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6...+8.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — западный и юго-западный, его скорость составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 750–751 мм ртутного столба.

Ранее, 9 ноября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» спрогнозировала в столице новые температурные рекорды. По ее словам, 12 ноября ожидается рекорд по максимальной температуре воздуха. Синоптик отметила, что столбики термометров могут подняться до +12 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице, но отметил, что оно будет сопровождаться осадками.

9 ноября Тишковец сообщил, что зима в Центральной России наступит «строго по календарю» — 1 декабря. Средняя температура, по словам синоптика, в дневное время составит порядка –3,5 градуса, в ночное время — около –8,6 градуса.

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