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Политолог исключил возможность вступления Японии в AUKUS

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Фото: Global Look Press/Naoki Nishimura
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Япония активно наращивает сотрудничество в сфере безопасности и обороны с другими партнерами Вашингтона, в том числе Лондоном, с которым намерена заключить в декабре соглашение о совместном доступе военных кораблей в порты друг друга. Профессор Университета Токио Казуто Сузуки в разговоре с «Известиями», тем не менее, отметил, что Токио не вступит в трехсторонний альянс AUKUS.

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«Нет, AUKUS — это прежде всего соглашение об экспорте технологий атомных подводных лодок и других военных технологий между этими тремя странами. Япония желает быть частью этого, чтобы продвинуть высокотехнологичные возможности через военную программу. Не думаю, что это легко, потому что в Японии нет такой же защиты конфиденциальной информации, как в других странах Five Eyes», — сказал он.

По словам профессора, страны группы имеют общее историческое прошлое, поскольку все они — англоязычные. Едва ли Япония, добавил эксперт может претендовать на то, чтобы ассоциироваться с их культурой.

Ранее профессор международной политики и национальной безопасности юридического факультета Университета Святого Андрея в Осаке Масахиро Мацумура написал в колонке для Nikkei Asiа, что стране стоит избегать этого «незаконнорожденного пугала». Таким образом он выразил свое негативное отношение к потенциальному вступлению Японии в альянс.

Между тем Токио решительно укрепляет обороноспособность. Так, весной этого года в стране пришли к выводу о необходимости вдвое увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в течение следующих пяти лет с нынешнего 1%.

Кроме того, к концу года в Японии должны обновить Стратегию нацбезопасности, куда, как считается, войдет пункт о необходимости иметь возможность для нанесения ударов по базам противника, и еще два важных правительственных документа в этой области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лондон, давай: зачем Японии оборонный пакт с британцами

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