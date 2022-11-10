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Боксер Дрозд оценил исключение россиян из мирового рейтинга WBC

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд 9 ноября отреагировал на решение Всемирного боксерского совета (WBC) об исключении из мирового рейтинга спортсменов из России.

Сулейманово решение: WBC усилило изоляцию российских боксеров
Где могут продолжить карьеру спортсмены, исключенные из рейтингов этой организации

«Очень печально. Очень жаль. Я подобные решения лично осуждаю, и я думаю, что многие меня поддержат. Где спорт, там не должно быть политики», ― заявил «Известиям» многократный чемпион мира.

Решение об исключении российских боксеров Дрозд назвал неприятной, необоснованной и «очень слабой позицией», мотивированной исключительно политически. Спортсмен напомнил, что Россия неоднократно проводила титульные боксерские поединки разного уровня.

В то же время Дрозд отметил, что все политические волнения рано или поздно проходят, а взаимоотношения между людьми остаются.

9 ноября президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил, что организация исключит из своих рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. По мнению экспертов, решение было принято под давлением США.

На высоких позициях рейтинга находятся 16 россиян. Сулейман отметил, что в индивидуальном порядке боксеры смогут подать прошение о пересмотре решения WBC.

Ранее, 6 июля, Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон.

До этого, 1 июля, министры по вопросам спорта из 33 государств выступили за приостановку членства России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. Также главы спортивных ведомств потребовали ограничить телевизионные трансляции международных соревнований в РФ и Белоруссии.

Санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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