Маск предложил добавить в Twitter функцию перевода денег

Предприниматель и новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск 9 ноября предложил внедрить способ переводить друг другу деньги в соцсети.

«Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter?», ― спросил Маск во время общения с пользователями в аудиокомнате в Twitter.

Он отметил, что пользователи с оплаченной верификацией профиля могут получить своего рода виртуальный кошелек, привязанный к аккаунту.

Возможность привязать банковский счет к аккаунту Twitter позволит пользователям обмениваться денежными средствами или выводить их. По мнению Маска, «звучит, как отличная идея».

Ранее 9 ноября Илон Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей».

7 ноября Илон Маск опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.

Накануне, 6 ноября, предприниматель предложил ввести в соцсети длинные тексты. По его словам, это избавит пользователей от «абсурдных скриншотов из заметок».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.