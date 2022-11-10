Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ даст правовую оценку сносу и осквернению памятников на Украине
Мир
Маск предложил добавить в Twitter функцию перевода денег
Общество
Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»
Мир
США предварительно согласились продать Литве партию РСЗО HIMARS
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
Экономика
В магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox
Мир
Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине
Общество
Жителям пострадавших квартир от падения Су-35 в Ейске компенсируют ремонт
Экономика
Минпромторг предложил выделить 65 млрд рублей на поддержку судостроения
Общество
На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить еще 102 млрд рублей
Мир
Двух умерших демократов переизбрали в конгресс США
Наука
Вакцину против новых штаммов «Омикрона» подготовили к испытаниям

Маск предложил добавить в Twitter функцию перевода денег

Новый владелец Twitter Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть
0
Фото: Global Look Press/Omar Marques
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель и новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск 9 ноября предложил внедрить способ переводить друг другу деньги в соцсети.

Нажать на решетку: как иностранные мессенджеры могут навредить бизнесу
Минпромторг призвал организации отказаться от использования WhatsApp, Zoom и Skype

«Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter?», ― спросил Маск во время общения с пользователями в аудиокомнате в Twitter.

Он отметил, что пользователи с оплаченной верификацией профиля могут получить своего рода виртуальный кошелек, привязанный к аккаунту.

Возможность привязать банковский счет к аккаунту Twitter позволит пользователям обмениваться денежными средствами или выводить их. По мнению Маска, «звучит, как отличная идея».

Ранее 9 ноября Илон Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей».

7 ноября Илон Маск опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.

Накануне, 6 ноября, предприниматель предложил ввести в соцсети длинные тексты. По его словам, это избавит пользователей от «абсурдных скриншотов из заметок».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022