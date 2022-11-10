Жителям пострадавших квартир от падения Су-35 в Ейске компенсируют ремонт

Жильцы квартир, чье жилье пострадало от падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске, смогут получить компенсации для ремонта. Об этом 9 ноября заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что власти региона готовы оплатить пострадавшим и временную аренду съемного жилья, если те захотят переехать из пунктов временного размещения.

«Ориентировочно стоимость составит: 10 тыс. рублей ― за однокомнатную квартиру; 13 тыс. рублей ― за двухкомнатную квартиру; 15 тыс. рублей ― за трехкомнатную квартиру. Кроме того, жильцы получат компенсации на ремонт квартир, ориентировочно они составят 15 тыс. рублей за кв. м», ― говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

На время восстановления дома в здании придется разобрать подъезд. В доме предстоит заново построить второй,третий и четвертый подъезды. Руководитель департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов пообещал, что восстановленные помещения сохранят прежний вид, даже если, например, в них ранее была сделана перепланировка.

До 20 ноября планируется разрешить жильцам дома зайти забрать технику и ценные вещи в квартирах, где это будет безопасно. Сотрудники МЧС и волонтеры выразили готовность помочь им в случае нужды.

Глава Ейского района Роман Бублик отметил, что власти организуют теплые помещения для вещей, если жильцам будет негде их оставить. Также администрация Ейского района, по его словам, поможет пострадавшим в составлении иска о потере имущества к Министерству обороны России.

Самолет Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Летчики успели катапультироваться. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, более 20 госпитализированы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что поврежденный дом планируют восстановить к маю 2023 года. Также власти региона пообещали выплатить пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести по 400 тыс. рублей, а также по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

18 октября жильцы многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.