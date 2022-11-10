Адвокат Бута назвал условие для возвращения заключенного в Россию

Российский бизнесмен Виктор Бут, приговоренный к 25 годам тюрьмы в США, сможет вернуться на родину лишь при условии, что Вашингтон предпримет конкретные шаги для обмена заключенными с Москвой. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал «РИА Новости» адвокат Стив Зиссу.

«Виктор <...> с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей и своими земляками. Это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно», — подчеркнул защитник россиянина.

Ранее, 3 ноября, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

В начале августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.