В минобороны Франции заявили о сохранении каналов диалога с Россией

Диалог между Россией и Францией должен оставаться открытым, несмотря на сложности. Такое мнение 9 ноября выразил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Он напомнил, что Франция, как и Россия, имеет ядерное оружие.

«Что бы ни происходило, какими бы глубокими ни были разногласия, диалог между ядерными державами всегда должен быть возможен — хотя бы из-за сил ядерного сдерживания», ― подчеркнул глава французского оборонного ведомства.

Ранее, 5 ноября, газета Daily Mail сообщила, что президента Франции Эммануэля Макрона встревожили слова президента России Владимира Путина о том, что для победы необязательно атаковать крупные города. Отмечалось, что Путин вспомнил ядерные бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки.

По информации издания, российский президент таким образом намекнул, что рассматривает все варианты развития событий в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в соответствии с российской ядерной доктриной.

2 ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Со своей стороны Россия твердо убеждена, отметили в МИДе, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

30 октября в Европе завершились плановые учения по ядерному сдерживанию. Участие в них приняли 14 стран и около 60 военных самолетов. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

В МИД России назвали эти учения угрозой стабильности Европейского союза. По мнению ведомства, учения НАТО по ядерному сдерживанию только создают дополнительную напряженность в нынешних условиях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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