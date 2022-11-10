Три ребенка пострадали в результате ДТП в Ингушетии

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в городе Назрань. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером, когда на улице Московская столкнулись автомобили LADA и BMW. В результате аварии три ребенка получили травмы и были госпитализированы в Детскую районную клиническую больницу.

Отмечается, что для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП на место прибыли представители поисково-спасательного отряда (ЭРЗИ).

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее, 8 ноября, в Волгограде фура влетела в иномарку с подростками. 58-летний водитель Scania при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kia Rio под управлением 17-летнего водителя. Несовершеннолетний скончался на месте.