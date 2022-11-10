Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ даст правовую оценку сносу и осквернению памятников на Украине
Мир
Маск предложил добавить в Twitter функцию перевода денег
Общество
Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»
Мир
США предварительно согласились продать Литве партию РСЗО HIMARS
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
Экономика
В магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox
Мир
Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине
Общество
Жителям пострадавших квартир от падения Су-35 в Ейске компенсируют ремонт
Экономика
Минпромторг предложил выделить 65 млрд рублей на поддержку судостроения
Общество
На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить еще 102 млрд рублей
Мир
Двух умерших демократов переизбрали в конгресс США
Наука
Вакцину против новых штаммов «Омикрона» подготовили к испытаниям

Три ребенка пострадали в результате ДТП в Ингушетии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в городе Назрань. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером, когда на улице Московская столкнулись автомобили LADA и BMW. В результате аварии три ребенка получили травмы и были госпитализированы в Детскую районную клиническую больницу.

Отмечается, что для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП на место прибыли представители поисково-спасательного отряда (ЭРЗИ).

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее, 8 ноября, в Волгограде фура влетела в иномарку с подростками. 58-летний водитель Scania при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kia Rio под управлением 17-летнего водителя. Несовершеннолетний скончался на месте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022