Первая ракетка России рассказала об Итоговом турнире WTA в США

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» по завершении женского теннисного сезона рассказала о своих впечатлениях и атмосфере в США.

«По сути, в США отличалось тем, что намного больше тренировалась и играла матчи. В остальном это был для меня как очередной турнир, просто меньше игроков и особенная атмосфера. Старалась направить себя на такой путь, что это очередной турнир и не нужно себя супернакручивать. Пыталась держаться в обычном режиме, чтобы не переволноваться», — сказала Касаткина.

Также российская теннисистка сравнила Итоговый турнир в США с соревнованиями Большого шлема.

«Я, кстати, нервничала меньше. У меня перед «шлемами» нервы играют сильнее. Мне кажется, что атмосфера там более интенсивная: очень много людей, постоянно все корты забиты. Чувствуется, что происходит что-то глобальное. Все-таки на Итоговом ситуация другая. Там всё намного спокойнее, меньше людей. Конечно, нервничала, но не так, как на турнирах Большого шлема», — призналась спортсменка.

Минувший сезон Дарья Касаткина завершила в статусе восьмой ракетки мира: она выиграла два титула, впервые добралась до полуфинала турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции) и квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.

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