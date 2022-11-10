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В магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Приставки Xbox Series S и X появились в продаже. Сертифицированные «Ростестом» устройства имеют код 00011 в названии самой модели, добавочный префикс Ru или РСТ. Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить подобные девайсы в «М.Видео-Эльдорадо», Techline24, «Комусе», на Ozon и «Яндекс.Маркете».

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«Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec», — заявили «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

В Ozon тоже подтвердили наличие в магазинах консолей с соответствующей маркировкой на упаковке и самом девайсе. Между тем представители маркетплейса не уточнили, когда именно устройства завезли в Россию и по какому механизму. Аналогичным образом ответили и в Techline24 и «Комусе».

В пресс-службе «Яндекс.Маркета», в свою очередь, заявили, что продавцы на маркетплейсе сами размещают свои товары и устанавливают на них цены.

Microsoft официально перестала поставлять консоли Xbox Series X и S в Россию ранее, 4 марта, когда объявила об уходе из страны. С тех пор ритейлеры завозили новые приставки исключительно по параллельному импорту.

В описаниях магазины указывали, что предоставляют на девайсы собственную гарантию. Однако сейчас у ритейлеров появились устройства, на которые распространяется именно гарантия производителя, и они сертифицированы для России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Консольное выступление: в магазинах появились сертифицированные для РФ Xbox

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