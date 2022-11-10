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Власти ЛНР обозначили сроки выдачи дипломов российского образца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выпускники образовательных учреждений Луганской Народной Республики (ЛНР) начнут получать дипломы российского образца уже в 2023 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр образования ЛНР Иван Кусов.

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«Готовится переходной закон об особенностях регулирования сферы образования. Со следующего года мы уже, конечно, будем выдавать российские дипломы. Но мы уже частично их выдавали, потому что ряд вузов уже прошли аккредитацию в Рособрнадзоре», — сказал Иван Кусов.

При этом все дипломы, выданные в ЛНР, будут признаваться в России, добавил он. Также министр образования пояснил, что на период до 2028 года будет действовать льгота при поступлении по внутренним экзаменам.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Льготное поступление абитуриентов новых территорий в вузы продлится до 2028 года»

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