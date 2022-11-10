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Агентство по кибербезопасности оценило выборы в США

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Фото: REUTERS/Quinn Glabicki
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Власти США не обнаружили доказательств нарушений на промежуточных выборах в США. С таким заявлением выступила глава американского Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли 9 ноября.

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«Мы не видели никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удаляла или теряла голоса, изменяла голоса или была каким-либо образом скомпрометирована в какой-либо гонке в стране», ― рассказала Истерли.

По словам главы ведомства, в настоящий момент сотрудники избирательных комиссий заняты подсчетом голосов, а также тестированием и проверкой оборудования. Последнее ― обязательная процедура в день после выборов, которая должна завершить процесс голосования и убедиться в корректности полученных результатов. Истерли обратила внимание, что в зависимости от законов штата процесс проверки может занять от нескольких дней до недель.

«Мы призываем всех обращаться к сотрудникам избирательных комиссий вашего штата и местных органов власти за наиболее точной и актуальной информацией о подсчете голосов и сохранять терпение, поскольку сотрудники избирательных комиссий продолжают выполнять свою работу и проводить процесс сертификации», ― добавила руководитель CISA.

По предварительным расчетам телеканала CNN, республиканцы почти вдвое опережают демократов на выборах. По состоянию на 0:30 мск у республиканцев 204 места в палате представителей против 187 у демократов. Для большинства там необходимо больше 218 мест. В сенате у республиканцев 49 мест, у демократов 48. Для большинства там необходимо больше 50 мест.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск. Также 8 ноября прошли выборы губернаторов штатов, а также референдумы о поправках в местное законодательство штатов.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем.

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