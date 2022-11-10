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Абитуриентам с новых территорий продлили добровольную сдачу ЕГЭ

Абитуриенты новых территорий будут иметь льготы при поступлении в вузы до 2028 года
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Выпускники четырех новых регионов РФ будут поступать в российские вузы без ЕГЭ вплоть до 2028 года. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр образования ЛНР Иван Кусов.

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«В российские вузы поступают на основании ЕГЭ — это достаточно сложный экзамен, а так как всё-таки наши ребята учились по другим программам, а ребята с освобожденных территорий Украины вообще учились по украинским программам в школе — говорить о том, что они смогут на равных сдать ЕГЭ по российским стандартам, не приходится. Для этого установлен переходный период до 2028 года, в рамках которого ЕГЭ на территории ЛНР не будет обязательным», — сказал он.

Министр образования пояснил, что на период до 2028 года будет действовать льгота при поступлении по внутренним экзаменам. При этом он не исключил, что этот срок будет сокращен.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Льготное поступление абитуриентов новых территорий в вузы продлится до 2028 года»

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