Абитуриентам с новых территорий продлили добровольную сдачу ЕГЭ

Выпускники четырех новых регионов РФ будут поступать в российские вузы без ЕГЭ вплоть до 2028 года. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр образования ЛНР Иван Кусов.

«В российские вузы поступают на основании ЕГЭ — это достаточно сложный экзамен, а так как всё-таки наши ребята учились по другим программам, а ребята с освобожденных территорий Украины вообще учились по украинским программам в школе — говорить о том, что они смогут на равных сдать ЕГЭ по российским стандартам, не приходится. Для этого установлен переходный период до 2028 года, в рамках которого ЕГЭ на территории ЛНР не будет обязательным», — сказал он.

Министр образования пояснил, что на период до 2028 года будет действовать льгота при поступлении по внутренним экзаменам. При этом он не исключил, что этот срок будет сокращен.

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«Льготное поступление абитуриентов новых территорий в вузы продлится до 2028 года»