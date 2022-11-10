Байден заявил об отсутствии вмешательства в выборы в США

Вмешательства в ход голосования на промежуточных выборах в конгресс США зафиксировано не было. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

«Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, без какого-то значительного вмешательства. Без какого-либо вмешательства вообще», ― отметил Байден во время пресс-подхода в Белом доме.

Американский лидер также отметил, что по итогам выборов гигантская «республиканская волна» не накрыла США.

«Я думал, что мы справимся, и, хотя любая потеря места в сенате демократами печальна, это была отличная ночь для нас», ― подчеркнул Байден.

Также американский лидер отметил, что пока результаты выборов говорят о разочарованности населением США положением дел в стране: «На этих выборах люди ясно изъявили свою позицию: они не хотят, чтобы каждый день для них был обременен политической борьбой. Этого сейчас и так слишком много, а нам еще столько всего предстоит сделать». Но он пообещал, что его экономические и инфраструктурные инициативы дадут позитивные результаты в ближайшие месяцы.

В то же время президент США заявил, что готов работать с республиканцами в конгрессе вне зависимости от результатов выборов. Он добавил, что встретится с лидерами обеих партий и обсудит работу конгресса после предстоящего 15 ноября саммита G20 в Индонезии.

Помимо этого, Джо Байден заявил, что вне зависимости от исхода выборов 8 ноября планирует бороться за свое переизбрание на пост президента США на выборах в 2024 году.

По предварительным расчетам телеканала CNN, республиканцы почти вдвое опережают демократов на выборах. По состоянию на 0:30 мск у республиканцев 204 места в палате представителей против 187 у демократов. Для большинства там необходимо больше 218 мест. В сенате у республиканцев 49 мест, у демократов 48. Для большинства там необходимо больше 50 мест.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск. Также 8 ноября прошли выборы губернаторов штатов, а также референдумы о поправках в местное законодательство штатов.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем.