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Макрон предложил внести изменения в стратегию безопасности Франции

Макрон представил обновленную стратегию безопасности Франции
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard/Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сформулировать новую доктрину национальной стратегии с расчетом на возможное участие страны в боевых действиях. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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Отмечается, что некоторые положения обновленной стратегии глава государства представил в ходе выступления перед военнослужащими на морской базе в Тулоне. Макрон указал на необходимость усилить военный потенциал, для того чтобы обезопасить суверенитет Франции в условиях «разрушения мирового порядка».

При этом нововведения не подразумевают всеобщую милитаризацию.

В числе основных направлений работы президент особо выделил усиление разведывательного потенциала, расширение партнерства и укрепление авторитета республики на международной арене. По словам Макрона, на сегодняшний день не представляется возможным сохранять только лишь оборонительную позицию.

Существующая модель не предполагает участия французской армии в конфликтах высокой интенсивности, тогда как новая доктрина будет учитывать возможность подобного сценария. Для того чтобы привести вооруженные силы в соответствие с актуальными потребностями страны, предлагается наращивать арсенал средств ядерного сдерживания и прочей военной техники, а также поощрять идею взаимной поддержки в обществе.

Впрочем, есть мнение, что амбиции властей в данной области не соответствуют реальным возможностям Франции, в связи с чем встает вопрос о порядке реализации новой стратегии.

Ранее, 31 октября, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предупредил, что вооруженные силы страны с 1 ноября повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине. По его словам, ситуация вынуждает все страны НАТО быть более бдительными. Норвежский премьер добавил, что целями армии являются сохранение мира, обеспечение безопасности и предотвращение конфликтов.

В тот же день в Нидерландах начались крупные военные учения НАТО Falcon Autumn. Три недели солдаты из Германии, Нидерландов, Польши и США будут готовиться к крупномасштабным воздушно-десантным операциям. Всего в учениях принимают участие 37 вертолетов и более 1 тыс. солдат.

30 октября в Европе завершились плановые учения по ядерному сдерживанию. Участие в учениях приняли 14 стран и около 60 военных самолетов. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти учения НАТО угрозой стабильности Европейского союза. Она отметила, что стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию только создают дополнительную напряженность в нынешних условиях.

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