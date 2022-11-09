Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе
Звуки взрывов слышны в городе Никополе Днепропетровской области. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua».
При этом детальная информация не приводится.
Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в Кривом Роге.
Воздушная тревога объявляется на Украине практически ежедневно.
С 10 октября российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
По данным Киева, на начало ноября было разрушено порядка 40% энергетической инфраструктуры страны.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».