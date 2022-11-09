Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе

Звуки взрывов слышны в городе Никополе Днепропетровской области. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом детальная информация не приводится.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в Кривом Роге.

Воздушная тревога объявляется на Украине практически ежедневно.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

По данным Киева, на начало ноября было разрушено порядка 40% энергетической инфраструктуры страны.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».