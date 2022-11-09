В Архангельске на месяц перекроют часть улицы Гагарина

В Архангельске в связи с ремонтом на месяц перекроют часть улицы Гагарина. Об этом во вторник, 9 ноября, пишет ИА FlashNord со ссылкой на местную администрацию.

Так, с 9 ноября по 10 декабря будут перекрыты несколько участков: на пересечении с Обводным каналом, а также с проспектом Советских Космонавтов. Также будет запрещен проезд по участку на пересечении с Обводным каналом (с другой стороны).

«Движение транспорта на это время будет происходить по одной полосе, маршруты автобусов не поменяются», — отмечается в сообщении.

В октябре сообщалось, что в Мурманской области планируют реконструировать подъезд к городу Североморску. В октябре-декабре 2023 года проект уже должен пройти госэкспертизу.