В Орловской области обезвредили восемь снарядов времен ВОВ

В Орловской области были найдены и уничтожены восемь снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Снаряды были найдены в поселке Красная Звезда и деревне Свобода. На место выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы.

Ранее, 20 октября, сообщалось об обнаружении боеприпасов времен Первой мировой войны в поселке Комсомолец в Тамбовской области. На снарядах выявлены следы сильной коррозии и механические повреждения.