Мужчина погиб при пожаре в Ленинградской области

Один человек погиб при пожаре в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в среду, 9 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 ноября в Морозовском городском поселении на улице пилотов в СНТ «Авиатор». Загорелся дом директора фирмы, которая занимается медицинским оборудованием. При тушении было найдено тело ее 64-летнего супруга.

Женщина рассказала, что около 09:00 она уехала в город на работу. В 15:30 ей позвонили соседи, которые рассказали о пожаре.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в деревянном жилом доме в Хабаровске. В помещениях обнаружены тела двух погибших. Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет России.