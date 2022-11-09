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Пожилая жительница Петербурга отдала мошенникам 1 млн рублей

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, отдав им 1 млн рублей. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление от 84-летней местной жительницы в дежурную часть поступило вечером во вторник, 8 ноября. По словам пенсионерки, вечером 3 ноября к ней пришла знакомая, которая на протяжении нескольких лет оказывала медицинские услуги.

Женщина передала своей помощнице 1 млн рублей, чтобы та освятила деньги в церкви. Однако после этого знакомая перестала выходить на связь.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 2 ноября, сообщалось о телефонном мошенничестве в отношении 56-летней жительницы Амурской области. Женщина лишилась 2,2 млн рублей.

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