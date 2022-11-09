Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Крыму

Два человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля и грузовика в Крыму. Об этом в среду, 9 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла на старой объездной Симферополя.

«66-летний водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу, предназначенную для одностороннего движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN», — рассказали в ведомстве.

Водитель и 53-летний пассажир Land Rover погибли на месте происшествия до приезда медиков. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель легкового авто был пьян.

Днем ранее в Новосибирской области пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Татарском районе. Семилетняя девочка погибла, еще пять человек получили травмы.