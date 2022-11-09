Рогов заявил о подготовке новых попыток захвата ЗАЭС боевиками ВСУ

Не менее 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обучения военнослужащими Великобритании прибыли в Запорожье, чтобы предпринять новые попытки захватить местную АЭС. Об этом 9 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

«Я уже говорил, что было свыше 450 человек именно ССО ― сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ, которые тренировались в районе Вольноандреевки (населенный пункт в Запорожской области. ― Ред.). К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно [бойцов], и они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <...> То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», ― рассказал он.

Рогов добавил, что подразделения ВСУ, ведущие обстрелы ЗАЭС, получили не менее 500 снарядов для гаубиц M777 и реактивных систем залпового огня HIMARS.

По его словам, около семи тыс. бойцов ВСУ брошены на Запорожское направление.

Ранее, 3 ноября, Владимир Рогов сообщил, что на территории ЗАЭС удалось предотвратить теракт, подготовленный Украиной. В тот же день стало известно, что электростанцию полностью отключили от энергосистемы Украины.

С сентября на электростанции присутствуют сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории Запорожской АЭС украинскими войсками. Тогда руководитель агентства Рафаэль Гросси предложил сформировать защитную зону вокруг ЗАЭС.

Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с Гросси заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС. В свою очередь, Гросси сообщил, что он лично прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.

Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября. Позже, 8 октября, правительство России распорядилось создать Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Запорожская АЭС».

Российские военные взяли под контроль ЗАЭС в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».