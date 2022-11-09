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Столтенберг призвал не недооценивать военный потенциал России

Генсек НАТО Столтенберг призвал западных лидеров избегать недооценки военных возможностей РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия обладает мощным военным потенциалом, и недооценивать его было бы ошибочно, заявил 9 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом Sky News.

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«Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия всё еще может причинить много урона», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Столтенберг отметил, что подавляющее большинство стран НАТО намерено поддерживать Украину, хотя есть государства, имеющие отличное мнение. Он напомнил, что отличающиеся мнения — нормальная ситуация в демократическом обществе.

За день до этого, 8 ноября, генсек НАТО подчеркнул, что принятие Киевом российских условий прекращения огня станет катастрофой для Украины и наглядным примером того, что политические цели могут быть достигнуты силой.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости послать сигнал Киеву из Вашингтона. Он отметил, что украинский конфликт могут быстро решить путем дипломатии те, кто реализует политику в США.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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