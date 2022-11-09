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США отказались допустить российских экспертов в лагерь беженцев в Сирии

ЦПВС: возглавляемая США международная коалиция не допустила экспертов РФ в лагерь беженцев в Сирии
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ammar Safarjalani
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Американский генерал отказал российским экспертам в допуске в лагерь сирийских беженцев Эр-Рукбан. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

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По его словам, международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, продолжает отвергать гуманитарные инициативы РФ и других стран, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2015 года №2254.

Егоров также заявил, что боевики вооруженного формирования «Магавир ас-Саура» используют в качестве живого щита более 2 тыс. беженцев Эр-Рукбана. Вовлеченные в незаконную деятельность люди при этом находятся в бедственном положении.

«Беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи», — подчеркнул генерал и добавил, что покинуть территорию лагеря можно, только выплатив боевикам крупные «откупные».

26 февраля 2021 года бывший заместитель главы российского Центра по примирению, контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан.

Военные США находятся на территории Сирии без разрешения властей страны и без санкции ООН. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон в захвате нефтяных месторождений. При этом экс-президент Штатов Дональд Трамп, по сути, называл нефть главной причиной нахождения американского воинского контингента в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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