NBC раскрыл детали визита Салливана в Киев

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан посетил Киев на прошлой неделе с необъявленным визитом, в ходе которого изучал готовность Украины к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом 9 ноября рассказал телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил Совет национальной безопасности Белого дома, визит должен «подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа». Но по словам трех чиновников, Салливан изучал варианты завершения конфликта и шансы начала переговоров.

По словам украинского источника, во время встреч с украинскими властями Салливан поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования. Он указывал, что влияние Украины будет усилено, а не ослаблено, если она выразит готовность в конечном итоге к переговорам с российской стороной. При этом Салливан не пытался оказать давление на Киев для немедленного начала переговоров.

Однако советник американского лидера выразил мнение, что Украина сможет сохранить поддержку западных союзников в большем объеме, если Киев выразит готовность положить конец конфликту дипломатическим путем.

Как говорится в публикации, некоторые американские и западные официальные лица всё больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей. Ожидаемое зимнее замедление боевых действий рассматривается ими как возможность для начала переговоров между странами.

США и западные союзники также обсудили возможность посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между двумя сторонами, добавили два источника в американской администрации. Предложения о посредничестве, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, Вашингтону не кажутся реальными, подчеркнули они.

8 ноября газета Politico сообщила, что Зеленский внес коррективы в условия для возобновления переговоров с РФ под влиянием США. По данным издания, украинский лидер вычеркнул из списка требований ранее озвученный пункт о смене власти в России.

7 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. В частности, он захотел возмещения убытков и вывода войск, а также гарантий, что «это не повторится».

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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