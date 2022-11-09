На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому

Запад устал от громких заявлений Украины по поводу конфликта и шлет Киеву «неутешительные сигналы», требуя обратить внимание на реальное положение дел. Об этом пишет обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко, проанализировав недавние публикации американских СМИ.

Автор отмечает, что если раньше союзники поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, то сегодня США на фоне общей усталости от кризиса хотят добиться от Украины демонстрации готовности переговоров с Москвой. Об этом, в частности, как указывает журналист, говорится в одном из материалов The Washington Post. В то же время газета The Wall Street Journal сообщила о тайных переговорах советника главы Белого дома по безопасности Джейка Салливана с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

«Обе статьи служат определенным предостережением украинскому руководству: быть очень осторожными со своими заявлениями», — считает Петренко.

Он также добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского уже начала возмущать Запад, так как продолжающийся кризис бьет по европейцам.

«Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю», — подчеркнула автор.

О призывах Зеленского к переговорам и дипломатическому разрешению конфликта в последнее время активно заявляют международные СМИ, политики и эксперты.

Так, 5 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. В материале отмечается, что американские официальные лица признают, что публичный отказ Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где негативное влияние украинского конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается максимально остро.

Ранее, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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