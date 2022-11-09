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Мэр Снигиревки заявил о провале наступления украинских войск

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли успеха в наступлении на Снигиревку в Херсонской области. Об этом 9 ноября заявил глава городской администрации Юрий Барбашов со ссылкой на жителей города.

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«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Барбашова, украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу реки Днепр и вывести российские подразделения с правобережной части Херсона. Сообщается, что маневр будет произведен в ближайшее время.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что регион вошел в состав РФ вместе с двумя населенными пунктами соседней Николаевской области. Речь шла о Снигиревке и Александровке.

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