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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: взрывы слышны в Кривом Роге
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Albert Koshelev
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Взрывы прогремели в Кривом Роге, пишет украинское издание «Страна.ua». Подробности не приводятся.

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Власти Черкасской и Кировоградской областей сообщили о срабатывании воздушной тревоги в регионах.

Воздушная тревога объявляется на Украине практически ежедневно. Накануне СМИ также сообщали о взрывах в Николаеве и Кривом Роге.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

По данным Киева, на начало ноября было разрушено порядка 40% энергетической инфраструктуры страны.

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