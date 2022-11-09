Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в Кривом Роге, пишет украинское издание «Страна.ua». Подробности не приводятся.

Власти Черкасской и Кировоградской областей сообщили о срабатывании воздушной тревоги в регионах.

Воздушная тревога объявляется на Украине практически ежедневно. Накануне СМИ также сообщали о взрывах в Николаеве и Кривом Роге.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

По данным Киева, на начало ноября было разрушено порядка 40% энергетической инфраструктуры страны.

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