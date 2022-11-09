GB News: Короля Великобритании Карла III забросали яйцами в Йорке

Мужчина кинул яйца в короля Великобритании Карла III и его супругу, королеву-консорта Камиллу, во время поездки суверена в город Йорк на севере страны. Об этом сообщил 9 ноября портал GB news.

Инцидент произошел во время общения супругов с подданными. В один момент в сторону королевской четы полетели яйца. Ни одно из них не попало в супругов.

Королю Карлу III пришлось обходить разбитые яйца на мостовой.

Полиция задержала нападавшего. По предварительной информации, он участвуют в движении экоактивистов.

«Эта страна была построена на крови рабов!» — кричал он, лежа на земле.

Собравшиеся британцы криками осудили нарушителя порядка, отмечает «Газета.RU».

В среду, 9 ноября, монарх должен был принять участие в торжественной церемонии открытия статуи его матери Елизаветы II — первого в стране посвященного ей монумента. Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.