Корреспондент «Известий» показал Херсон перед маневром российских войск

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры Херсона незадолго до маневра российских войск на левую сторону Днепра.

«В Херсоне практически завершена эвакуация гражданского населения, город опустел, но российские войска всё еще остаются на правом берегу Днепра. Все необходимые объекты, связанные с переправой и доставкой жителей на левый берег сейчас надежно прикрывает ПВО (противовоздушная оборона) армии РФ. Судьба Херсона решается в данный момент», — рассказал он.

Астрахань также сообщил о том, что практически все магазины на территории города закрыты, однако в некоторых районах города работают точки уличной торговли.

«Разрушить Антоновский мост Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не смогли, но для проезда он сейчас не работает в целях безопасности, так как постоянно находится под ударами украинских ракет HIMARS», — добавил корреспондент.

Ранее 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу реки Днепр и вывести подразделения ВС России с правобережной части Херсона. Сообщается, что маневр будет произведен в ближайшее время.

В этот же день официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что ВС РФ предотвратили попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в тыл обороны Херсонской области на николаево-криворожском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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