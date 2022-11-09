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Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России

Сборная Таджикистана по футболу объявила состав на матч против команды России
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Фото: t.me/kfu_kg
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Сборная Таджикистана по футболу во главе с хорватским тренером Петром Сегртом объявила состав национальной команды на предстоящий товарищеский матч против сборной России. В заявку национальной команды попали 28 игроков, сообщила в среду, 9 ноября, пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

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«В состав сборной Таджикистана вошли 28 игроков, из которых 15 легионеров. В список Петра Сегрта включены 3 вратаря, 8 защитников, 12 полузащитников и 5 нападающих», — говорится в сообщении.

В частности, в состав команды впервые попал нападающий клуба Медиалиги «Броук бойз» 19-летний Салам Ашурмамадов. Нападающий имеет двойное гражданство России и Таджикистана. Ранее футболист выступал за «Истиклол» и «Истаравшан» из Таджикистана и провел три матча в составе молодежной национальной команды.

Подготовку к предстоящему товарищескому матчу против сборной России национальная сборная Таджикистана начнет 10 ноября.

Матч между сборными России и Таджикистана состоится 17 ноября на Центральном стадионе Душанбе. Это будет уже второй товарищеский матч подопечных российского футбольного тренера Валерия Карпина за время отстранения.

Ранее, 7 ноября, Карпин огласил окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном (20 ноября).

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