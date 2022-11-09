Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй

В городке Сан-Кашано-деи-Баньи (Тоскана, Италия) обнаружено два десятка античных бронзовых статуй в очень хорошей сохранности, пишет 8 ноября The Daily Beast.

Сообщается, что большинство статуй созданы в период со II в. до н.э. по I в. н.э., то есть в период расцвета Римской республики и появления Римской империи.

Статуи были обнаружены в ходе раскопок этрусско-римского святилища, связанного с древней священной баней на термально-минеральном источнике Баньо Гранде.

Это крупнейшая находка подобного рода за последнее время, она может дополнить новыми деталями наши представления о культуре и мифологии этого периода.

Среди статуй — изображения богов, а также мужские, женские и детские фигуры. После исследований все артефакты будут выставлены в музее, который специально для этого планируют построить на территории города.