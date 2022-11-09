Россия выслала сотрудника посольства Молдавии

Власти РФ приняли решение выслать сотрудника посольства Молдавии в качестве ответной меры за высылку российского дипломата из республики, сообщили 9 ноября на официальном сайте МИД РФ.

«9 ноября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдавии в Москве. Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии», — говорится в сообщении.

Ранее, 31 октября, власти Молдавии приняли решение выслать сотрудника российского посольства в Кишиневе. Объявление о выдворении сотрудника последовало после инцидента с падением фрагмента ракеты на территории Молдавии, так как, по мнению Кишинева, на фоне российской спецоперации возрастают риски для безопасности Молдавии.

В тот же день МИД России сообщил о том, что Москва примет соответствующий ответ на высылку российского дипломата.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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