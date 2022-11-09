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Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года

Минэнерго США: запасы бензина в стране сократились до минимума с ноября 2014 года, составив 205,7 млн баррелей
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Фото: REUTERS/Aimee Dilger
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Запасы бензина в США за неделю сократились до минимума с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора управления энергетической информации министерства энергетики страны.

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Отмечается, что запасы бензина снизились на 0,9 млн баррелей, составив 205,7 млн баррелей.

Ранее, 31 октября, сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что за время своего правления президент США Джо Байден сделал очень много вещей, которые ослабили страну. Однако его главный грех — отказ от независимости в энергетике. По его словам, не стоит удивляться недавнему отказу Саудовской Аравии увеличить добычу нефти по просьбе США, отметил политик.

26 октября обозреватель The Federalist Тристан Джастис заявил, что Байден злоупотребляет властью в попытке сбить цены на бензин. Автор напомнил, что американский лидер запретил разрабатывать новые месторождения газа и нефти на государственных землях в течение 18 месяцев, заморозил инвестиции в отрасли, а также заблокировал планы по строительству крупного завода.

Тогда же стало известно, что американский стратегический резерв нефти уменьшился до 401,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с мая 1984 года.

До этого, 20 октября, министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.

В начале октября страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Из него следует, что страны должны сократить добычу черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку.

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