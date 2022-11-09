Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года

Запасы бензина в США за неделю сократились до минимума с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора управления энергетической информации министерства энергетики страны.

Отмечается, что запасы бензина снизились на 0,9 млн баррелей, составив 205,7 млн баррелей.

Ранее, 31 октября, сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что за время своего правления президент США Джо Байден сделал очень много вещей, которые ослабили страну. Однако его главный грех — отказ от независимости в энергетике. По его словам, не стоит удивляться недавнему отказу Саудовской Аравии увеличить добычу нефти по просьбе США, отметил политик.

26 октября обозреватель The Federalist Тристан Джастис заявил, что Байден злоупотребляет властью в попытке сбить цены на бензин. Автор напомнил, что американский лидер запретил разрабатывать новые месторождения газа и нефти на государственных землях в течение 18 месяцев, заморозил инвестиции в отрасли, а также заблокировал планы по строительству крупного завода.

Тогда же стало известно, что американский стратегический резерв нефти уменьшился до 401,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с мая 1984 года.

До этого, 20 октября, министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.

В начале октября страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Из него следует, что страны должны сократить добычу черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку.