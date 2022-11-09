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Школу под Тюменью одолели тараканы

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В школе села Луговое под Тюменью заметили множество тараканов. Родители учеников рассказали, что насекомые ползали и в классах, и в столовой. В соцсетях опубликовано видео таракана, которого один из учеников якобы нашел в тарелке с супом.

В местной администрации порталу «Наш город» сказали, что знают об этом инциденте. Там отметили, что все помещения протравили в минувшие выходные и нужно время, чтобы насекомые погибли. При необходимости дезинсекцию обещают повторить.

Megatyumen.ru со ссылкой на местных жителей пишет, что подобная проблема существует в этой школе больше года. Насекомых постоянно травят, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что у Пермского зоопарка появилась новая услуга. Любой желающий может заказать некоторых его питомцев к себе на день рождения, частную вечеринку или корпоратив. Крупных млекопитающих для подобного рода деятельности пока не предлагают. Однако есть возможность познакомиться с миром насекомых.

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