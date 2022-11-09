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Двух красноярских подростков наградили за проявленное мужество

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Подростков из Красноярского края наградили медалью «За проявленное мужество». Один спас тонувшего брата, а второй защитил ребенка от разъяренной собаки.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, 13-летний Данила Кириленко, житель поселка Курагино, бросился на помощь своему двоюродному брату Саше, когда тот ушел под воду, купаясь в реке Туба. Он вытащил мальчика на берег, а затем вместе с проходившей мимо женщиной оказал пострадавшему первую доврачебную помощь.

Другой подросток-герой, 12-летний Ярослав Буйлов из деревни Тургужан, в июне спас шестилетнего ребенка, когда на него напала собака. Ярослав оттащил агрессивного пса от мальчика, а затем отвел его домой.

В этом году ребята из более 50 регионов России награждаются специальной медалью Совета Федерации. Самому младшему герою — пять лет.

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