Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Об этом он рассказал 9 ноября.

«В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности jбъединенной группировки войск и сил», — доложил он Шойгу.

По словам Суровикина, за счет добровольцев и мобилизованных граждан увеличен боевой и численный состав соединений.

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) только за октябрь потеряли свыше 12 тыс. боевиков.

Кроме того, потери противника только на херсонском направлении в семь-восемь раз выше российских, подчеркнул Суровикин.

Как он добавил, вооруженные силы (ВС) РФ завершили разгром украинский войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. Начались уличные бои на восточных окраинах города. ВС РФ также развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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