В Японии зафиксирован бум продаж Ferrari и Lamborghini

Ferrari, Lamborghini и другие суперкары переживают беспрецедентный бум продаж в Японии. Продажи люксовых авто выросли на 64% в этом году по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно данным Японской ассоциации импортеров автомобилей. После более чем двухлетних ограничений, связанных с COVID, японцы тратят деньги на новые автомобили, невзирая на энергично растущий рынок электрокаров, передает телеканал «Известия». Также отмечается, что японцы видят покупку люксовых авто как хорошую инвестицию на фоне ослабления иены и резкого роста цен на машины с пробегом.

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