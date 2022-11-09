В Санкт-Петербурге воры вынесли из детского магазина каши и пюре, в настоящее время злоумышленников разыскивают.

Двое мужчин заранее взяли с собой рюкзаки, однако, поняв, что все продукты, которые они набрали, не вмещаются, принялись раскладывать их в найденный в торговом зале подарочный пакет.

Воры поочередно отвлекали продавцов, пропажа продуктов питания на 30 тыс. рублей была замечена не сразу.

Днем ранее стало известно о том, что в Твери из сетевого магазина воры украли 14 пачек кофе. Ущерб составил более 5 тыс. рублей. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался безработный 36-летний житель, уже имевший судимость.