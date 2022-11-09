Тысячи жителей Владивостока остались без электричества

Во Владивостоке произошло масштабное отключение электроэнергии. В пресс-службе ВПЭС ИА PrimaMedia сообщили, что произошло повреждение на электросетях. Причина аварии выясняется.

Без света частично остались дома в районе БАМа, по улицам Днепровская, Камская, Ульяновская, Ильичева и Шошина. Сейчас абонентов в экстренном порядке переподключают к резервным источникам питания, сообщает Vostokmedia.

Агентство напоминает, что в начале ноября, в первые дни отопительного сезона, почти 30 тыс. жителей Владивостока в 650 жилых домах остались без света из-за аварии на электроподстанции «Вторая речка».