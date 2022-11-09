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Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах

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Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Канады» (Canada’s Drag Race). Сообщение об этом 8 ноября появилось в Twittere телепередачи.

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Отмечается, что Трюдо станет первым мировым лидером, который появится во франшизе «гонок».

«Мы творим историю! Это большая честь для нас поприветствовать премьер-министра Канады Джастина Трюдо, ставшего первым мировым лидером, появившимся во франшизе «Королевских гонок Канады», — говорится в сообщении.

До этого самыми высокопоставленными лицами во франшизе, которые были приглашены в жюри американской версии шоу, считались спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

«Королевские гонки Канады» — адаптация американского реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Ру Пола», которые выходят в США с 2009 года. В Канаде пилотный выпуск шоу появился летом 2020 года.

В октябре прошлого года игрока французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), имя которого не разглашается, ограбили в собственном автомобиле. По данным СМИ, автомобиль ограбил трансвестит.

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